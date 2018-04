The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy cumple con nota las medidas de la nueva norma para el Alardo La Guardia Civil, que supervisó tanto el reparto de pólvora como el disparo, felicita al Ayuntamiento y a la Asociación de San Jorge por el desarrollo del acto jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alardo de Alcoy ha cumplido con nota las medidas fijadas por el nuevo Reglamento de Explosivos aprobado por el Gobierno de España. A pesar de que la norma será obligatoria a partir de 2019, la Fiesta de Alcoy optó por aplicarla un año antes con el objetivo de duplicar la cantidad de pólvora a disposición de los festeros. El aumento de la pólvora máxima por participante, de uno a dos kilos, era la principal novedad del reglamento. A cambio, exigía mayores medidas de seguridad y un nuevo sistema de reparto. Tanto la distribución, con las cantimploras ya cargadas por profesionales armeros, como el desarrollo del acto, el pasado 24 de abril, ha valido la felicitación de la Guardia Civil tanto al Ayuntamiento como a la Asociación de San Jorge. El alcalde, Antonio Francés, ha destacado la estricta supervisión a la que la Guardia Civil sometió a la Fiesta en el reparto, los días 20 y 21 de abril, y en el Alardo. “Nos han felicitado porque ha funcionado muy bien”, ha explicado Francés. Los festeros llevaban las cantimploras precintadas para impedir posibles recargas y todos los participantes contaban con la pertinente licencia de armas y contaban con el certificado de aptitud tras superar los cursos de formación impartidos entre enero y febrero por técnicos de Aitex. “Hemos demostrado que Alcoy es muy responsable y seria en materia de Fiesta. Hemos sido un ejemplo para otros pueblos de cómo se tienen que hacer las cosas para que el Alardo sea un éxito”, ha añadido el primer edil. El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, ha agradecido la implicación de los festeros, que quemaron cerca de tres toneladas de pólvora sin incidente alguno. “El empeño de los festeros permite mantener un acto que nos diferencia del resto de poblaciones”, ha valorado.