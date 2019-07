The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy dará uso preventivo y social a la tecnología de la Smart City El Ayuntamiento prevé el desarrollo de los proyectos de compra pública inteligente y de control remoto de personas mayores-Ambos cuentan con financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación viernes, 12 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/07/2019) Alcoy dará uso preventivo y social a las nuevas tecnologías que proporciona la Smart City. Será mediante el desarrollo de los proyectos de compra pública inteligente y de control remoto de personas mayores. Ambos cuentan con financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación. El proyecto de compra pública inteligente, presupuestado en 95.000 euros, y que viene regulado por la ley de contrato innovadores en la Administración Pública permitirá al Ayuntamiento la adquisición de productos que no están en mercado. Alcoy persigue con este proyecto la búsqueda de soluciones al desprendimiento de barrancos mediante la instalación de sensores. El alcalde Antoni Francés, ha explicado que lo que se pretende es evitar caso como los producidos en La Beniata, en las laderas de la filaes o el pontón de Sant Jaume. El otro proyecto desarrolla la vertiente social de la Smart City. Con un presupuesto de 70.000 euros, su objetivo es el control remoto de personas mayores sin interactuación. Pedro J. Ramiro, es técnico municipal de Smart City, señala que mediante estos sensores se quiere detectar "si ha habido movimiento, consumo de agua, etcétera". El proceso a seguir por el Ayuntamiento para la puesta en marcha de estas novedosas iniciativas es la formación de los técnicos, el desarrollo de las ideas y elaboración de los pliegos para la licitación de los proyectos.