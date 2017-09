The examples populate this alert with dummy content

JORNADAS DE ANÁLISIS Alcoy debate sobre el reto de ser ciudad pequeña e inteligente La ciudad organiza en febrero, junto al campus de la UPV, el primer congreso Small & Medium Smart Cities, inédito en España martes, 26 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2017) Alcoy organiza el primer congreso nacional de ciudades inteligentes pequeñas e intermedias. Se celebrará en febrero, con participación de municipios de toda España, empresas e investigadores. El primer objetivo es claro: abrir un foro de debate sobre el modelo que deben seguir las ciudades pequeñas e intermedias para ser inteligentes, como ha explicado durante la presentación del evento Juan Ignacio Torregrosa es director del campus de la Universidad Politécnica de Valencia, que organiza junto al Ayuntamiento. El congreso se celebrará el 14 y 15 de febrero entre la sala Ágora y las instalaciones del campus de Alcoy de la UPV. La primera jornada estará dedicada a exponer los avances concretos de Alcoy en su conversión en ciudad inteligente en cuatro campos: innovación, tecnología, movilidad y eficiencia energética. El alcalde, Antonio Francés, ha dicho que el congreso es necesario ante las dificultades añadidas que encuentran las ciudades pequeñas e intermedias para ser más competitivas. “Es cierto que tenemos más problemas porque no tenemos la masa crítica de una gran ciudad ni la financiación ni la capacidad de gestión”, ha manifestado para añadir que Alcoy cuenta con el apoyo del campus universitario, la financiación del plan europeo Dusi y “una hoja de ruta definida”. El congreso contará con una publicación científica a través de trabajos y estudios de investigadores El periodista de la Cadena SER Aimar Bretos será el moderador de las sesiones de la segunda jornada que contará, entre otros ponentes, con el catedrático Joan Subirats, experto en gobernanza y gestión pública.