OBRAS Alcoy declara urgente la reparación del Viaducto La estructura que sostiene las aceras, ampliadas respecto a la construcción original, sufre daños que ponen en riesgo la seguridad de los peatones jueves, 05 de octubre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha declarado urgente la reparación del Viaducto de Canalejas, que comenzará la próxima semana para reparar los daños en la estructura que sustenta las aceras. Algunos de los tramos apenas ofrecen una resistencia del 10% de su capacidad, según ha explicado el concejal Obras, Jordi Martínez. Los trabajos se prolongarán durante dos meses, en los que uno de los dos carriles permanecerá cortado. El director de la obra, adjudicada por 85.000 euros al contratista local Doble Cubierta, ha mostrado su preocupación por el estado de la estructura del puente. Las dos aceras son resultado de una ampliación posterior, por lo que no descansan sobre la base metálica del puente. “No es un proyecto estético, hay que actuar sobre la estructura para evitar desgracias”, recalca Martínez. Los trabajos comenzarán la próxima semana, tras la festividad del 9 d'octubre, aunque ya está desmontada la barandilla de protección de una de las aceras. La obra está adjudicada desde marzo, pero el Gobierno ha retrasado su inicio para no complicar más el tráfico. La reparación permitirá mantener abierto uno de los carriles.