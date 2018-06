The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Alcoy dedica L'Alameda a Camilo Sesto El alcalde ha trasladado la decisión a los grupos municipales y al artista y trabaja en el acto protocolario a celebrar antes de que acabe 2018 martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde, Antoni Francés, ha informado a los grupos políticos este martes en junta de portavoces que el paseo de L'Alameda pasará a denominarse Alameda Camilo Sesto. El Ayuntamiento ya ha trasladado la decisión al artista y trabaja en el acto protocolario para antes de que acabe 2018. El Gobierno local es el que tiene potestad para dar nombres en las calles de la localidad por lo que el alcalde, Toni Francés ha comunicado a los portavoces que ya está en marcha el expediente para que la avenida se denomine Alameda Camilo Sesto en honor al hijo de Alcoy, artista internacional, medalla de oro e hijo predilecto de la ciudad, Camilo Blanes Cortés, más conocido por el nombre artístico, Camilo Sesto. De la mano del Club de Fans Camilo Sesto, el Ayuntamiento decidió hacer un reconocimiento a una de las figuras internacionales más relevantes en el mundo de la canción coincidiendo con su 70 aniversario, y en noviembre del 2016, Camilo Blanes recibía la máxima distinción de la ciudad, la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto de Alcoy. Las distinciones al cantante y compositor alcoyano se otorgaron en un multitudinario acto celebrado al Teatre Calderón y la plaça de Dins, que demostró el aprecio de la ciudad y que tuvo un importante eco mediático tanto en España como Iberomérica, tierra donde el alcoyano ha recibido numerosos reconocimientos y premios. El cantante también estuvo en el Ayuntamiento en las fiestas de Moros y Cristianos 2017 y hace poco se presentó una iniciativa conjunta de las concejalías de Turismo y Cultura: La ruta de Camilo Sesto, trabajada con la colaboración del club de fans. Finalmente, con la decisión de dar el nombre de Camilo Sesto a la Alameda, el artista estará presente en el día a día de la ciudad para siempre. Camilo Sesto, nombre artístico de Camilo Blanes Cortés. Nació en Alcoy, el año 1946. Es un cantante, productor musical y compositor español de balada romántica, pop y rock. Es uno de los artistas insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo orgullo hispano entregada en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Ha editado álbumes en inglés y algunas de sus canciones clásicas las ha interpretado en italiano, portugués y alemán. Gracias a su frenética actividad discográfica en las décadas de 1970 y 1980 y con más de 100 millones de discos vendidos, continúa siendo uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de los 40 principales. Como compositor ha escrito canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Lani Hall, Audrey Landers, Lucía Méndez, Manolo Otero, Sergio Fachelli y José José, entre otros. En 1975, protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar, que él mismo financió en su adaptación al español. Pese al abandono de sus actuaciones en directo, Camilo ha seguido desde el 2014 con algunas presentaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, México y Estados Unidos. A finales del 2016, coincidiendo con su cumpleaños número 70, publica un nuevo recopilatorio llamado Camilo70, este Cd contiene 60 canciones, entre éxitos y temas inéditos.