TRILOGÍA NAVIDEÑA Alcoy dedica sus Pastoretes al poeta Joan Valls El acto, que este año se celebra el día 26 de diciembre por ser festivo, repartirá 'aleluyas' del escritor entre los asistentes al desfile viernes, 23 de diciembre de 2016 El acto encargado de abrir el ciclo navideño, junto al Bando Real y a la Cabalgata de los Reyes Magos, rinde homenaje este año al poeta Joan Valls. Les Pastoretes arrancan este lunes, a las doce del mediodía, en un desfile que repartirá aleluyas del escritor, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en 2017, su año en su ciudad natal, tras aprobarse la petición en pleno. El acto, que este año se celebra el 26 de diciembre aprovechando que es festivo, contarán con el prólogo tradicional de la Rosaleda, a cargo de El Grup de Danses Carrascal. El recorrido del desfile, que transcurrirá por las calles Sant Nicolauet, Sant Nicolau y plaza de España, comenzará con unos preparativos, a las 9 de la mañana, que precederán al almuerzo en la Bandeja desde las diez. La Corporación Musical Primitiva abrirá la comitiva en la que desfilarán los grupos de danses, el poble, los carros y los rebaños.