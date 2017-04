The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN TURÍSTICA Alcoy define su estrategia turística digital El municipio participa en la Comisión SEO y Destinos Turísticos con empresarios y profesionales del sector miércoles, 12 de abril de 2017 Alcoy quiere reforzar su influencia como polo de atracción de turistas a través de las redes sociales y plataformas digitales. Para ello la ciudad participa, por primera vez, en un grupo formado por empresarios y profesionales del sector turístico de la Comunidad Valenciana con el que trata de crear puentes de convergencia en la nueva economía y cultura digital. La denominada Comisión SEO (Search Engine Optimization) y Destinos Turísticos pretende ser un foro de reflexión donde se evalúan tendencias y se identifican oportunidades y un lugar de debate donde planificar estrategias para conseguir que los destinos del territorio se acerquen al concepto de destino de ciudad inteligente como apuesta de futuro. Entre los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento con la Universidad de Alicante, destaca el desarrollo de una herramienta de gestión que permita conocer datos y estadísticas de la repercusión en las redes sociales de las campañas de promoción lanzadas al mercado, así como el posicionamiento de Alcoy como destino turístico. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, resalta que la participación en este grupo de trabajo permite el “impulso de las nuevas tecnologías adaptadas al proyecto de Smart City, junto a otros como la tourist-wifi y de accesibilidad, con la que ya somos líderes”. A estas iniciativas se suman a los contenidos que van obteniéndose de la startup BLABUP surgida de los programas Invantur. Esta herramienta se encuentra en periodo de pruebas.