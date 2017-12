The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Alcoy dejará caducar el expediente para retirar los honores a Trillo El informe de la secretaria estima parte de las alegaciones del ex ministro para dejarle conservar el título-Guanyar y Compromís exigen la continuidad del proceso jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2017) El Gobierno municipal sopesa dejar caducar el expediente para retirar los honores a Federico Trillo. El informe de la secretaria municipal estima parte de las alegaciones presentadas por el ex ministro para conservar el título de Hijo Adoptivo de Alcoy. El plazo para contestar las alegaciones planteadas por el ex Ministro de Defensa, Fedrico Trillo, con las que quiere retener el título de Hijo Adoptivo de Alcoy finaliza este viernes. El Gobierno es partidario de dejar caducar el expediente porque no quiere seguir con el proceso en contra de informe municipal: el firmado por la secretaria. El informe avala la tramitación del expediente pero estima una parte de las alegaciones de Trillo: el título fue un reconocimiento a las labores realizadas en relación a la vida municipal y que sólo acciones u omisiones que perjudiquen la dignidad de la localidad o sus vecinos podrían revertir la concesión de esta distinción. Descarta por ello que la posible responsabilidad del ministro en el accidente del Yak 42 sea razón suficiente. La postura del PSOE no la comparten Guanyar y Compromís. A través de sus portavoces exigen la continuidad del expediente pese a las amenazas del ex ministro con posibles denuncias por prevaricación contra la corporación. En La Tertulia de Radio Alcoy Estefanía Blanes de Guanyar ha planteado la falta de tiempo para poder asesorarse y así poder revocar las alegaciones del ex ministro. Sostiene que la retirada de honores a Trillo "es una decición política" y no ha de sustentarse en un reglamento. En esta línea se ha pronunciado también Marius Ivorra de Compromís que ha apelado al resto de grupos para que "continúe el proceso" que es "una cuestión de todos los grupos". El que pretende cerrar el Gobierno es el tercer intento del Ayuntamiento para retirar los honores al ex ministro, todos ellos fallidos hasta el momento. Y habrá un cuarto después de que el pleno modifique el reglamento de honores, aprobado en los años 70. Un cambio que reivindica la concejal de Ciudadanos, Maribel Sánchez. "Volver a intentarlo y reformar el reglamento". El actual reglamento no hace mención alguna a la posibilidad de retirar títulos honoríficos.