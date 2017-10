The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Alcoy desbloquea la legalización de La Rosaleda Rescinde el acuerdo con el redactor del proyecto invalidado por el TSJ para contratar una nueva propuesta pactada con los ecologistas de La Carrasca martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha dado el paso para desbloquear la legalización de La Rosaleda. La Junta de Gobierno ha rescindido el contrato con el responsable del anterior proyecto, que no cumplía los parámetros exigidos por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia que declaró ilegal la plaza. La rescisión de este acuerdo permite iniciar la contratación de un nuevo arquitecto para que, de acuerdo con la Colla Ecologista La Carrasca, diseñe un proyecto que se ajuste a la sentencia con el menor coste posible. Según el alcalde, las obras de reforma de la plaza pueden desarrollarse en 2018 "si el nuevo proyecto recibe el visto bueno del tribunal".