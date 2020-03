The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 Alcoy desinfecta los accesos al hospital y centros de salud Los operarios limpian con agua clorada zonas sensibles de la ciudad para frenar el coronvarius viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2020) Los servicios de limpieza de Alcoy desinfectan, con agua clorada, zonas donde registran mayor paso en este estado de alarma como "las calles de acceso al hospital, residencias de mayores y otros centros de salud, así como los aledaños a los supermercados y la zona centro cerca de las administraciones públicas", ha informado Jordi Silvestre, concejal de Transición Ecológica. El edil agradece a los operarios del servicio de limpieza y recogida de basura del trabajo que están realizando durante este periodo excepcional, en el que, también se ha habilitado un punto de recogida más cercano a aquellas personas mayores que están en casa y no pueden acercarse a los contenedores. "En coordinación con servicios sociales, se está trabajando con aquellas personas mayores que están solas y que no pueden salir de su casa y se está realizando una recogida de la basura puerta a puerta", añade. Desde el Ayuntamiento piden a la ciudadanía que no deje la bolsa con los residuos fuera de los receptáculos al tiempo que recuerda que el ecoparque solo está operativo de 9 a 17 horas para las empresas. El servicio de recogida de voluminosos está funcionando con normalidad. El titular de Transición Ecológica, por último, no descarta que puedan volver la UME a realizar tareas de desinfección en la ciudad después de la actuación del pasado miércoles en la residencia de personas mayores de Oliver.