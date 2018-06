The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy deslumbra con su plan de energía limpia en los polígonos El Ayuntamiento presenta en un congreso de ‘smart cities’ en Madrid el nuevo sistema de iluminación que permite ahorrar un 70% de energía viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado en el IV Congreso nacional de Ciudades Inteligentes, que se celebra en Madrid, el proyecto de iluminación limpia y eficiente en los polígonos industriales de la ciudad. El plan consigue un ahorro energético del 70% gracias al uso de la tecnología led, abastecida, además, de energía solar. Este proyecto, financiado por la Generalitat a través del plan de mejora de polígonos industriales, ha despertado el interés de los organizadores del congreso, que lo han incluido en el libro de comunicaciones y proyectos. El Ayuntamiento ha destacado que el consumo de energía en los polígonos se ha reducido de 468.000 kilovatios anuales a 136.464. El ahorro, según el Gobierno, puede incrementarse gracias a la autonomía del sistema que, por ejemplo, permite que las luces de los pasos de peatones solo se activen cuando los sensores detectan presencia de personas. El cálculo del Ayuntamiento es que el ahorro final alcance el 85%. El Gobierno destaca además que la energía que consumen los puntos de luz procede de una planta fotovoltaica. El Congreso Ciudades Inteligentes de Madrid empezó el jueves y continuará este viernes en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. La cita madrileña potencia el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las ciudades inteligentes españolas, las cuales utilizan la tecnología y la innovación como herramientas para el desarrollo.