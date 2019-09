The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Alcoy despedirá a Camilo Sesto el lunes 23 de septiembre El Salón del Plenos del Ayuntamiento acogerá ese día la capilla ardiente con la cenizas del cantante de 17 a 20 horas viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy despedirá a Camilo Sesto el lunes 23 de septiembre en la capilla ardiente que se instalará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Aquellos alcoyanos y admiradores del cantante alcoyano más internacional que le quieran dar el último adiós lo podrán hacer en horario de 17 a 20 horas, como ha comunicado el Ayuntamiento.