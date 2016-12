The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy despide la Festa con pólvora y Sant Jordiet Sant Jordiet ‘se aparece’ tras un día de lucha domingo, 24 de abril de 2016 Terminada la lucha del Día del Alardo y proclamada la victoria de las huestes critianas, los Capitanes y Alféreces se dirigen a la parroquia de Santa María para acompañar, con el resto de miembros, a la imagen de Sant Jordi, ‘Xicotet’, hasta su iglesia. Este es el puente que une en Alcoy al conjunto de actos del día 24 de abril, que preceden a la tradicional Aparición de San Jorge. A las 21.30 horas, el Sant Jordiet 2016, Juan Anduix, recreará la escena que ya protagonizó en la Entrada a lomos de un caballo asturiano, aunque, esta noche, es de cartón. A las 21.30 horas, la plaza de España se enternece para albergar el acto que cierra, un año más, la Festa, entre los restos de pólvora que todavía cubren las calles, las flechas lanzadas y el canto de un Himne que, de manera cíclica, saludará el año próximo al nuevo pequeño Sant Jordiet.