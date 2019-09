The examples populate this alert with dummy content

EVENTO Alcoy despide una multitudinaria Fira Modernista El centro de la ciudad acogió numerosas actividades que evocaron el pasado local-Numerosas personas se sumaron de manera expontánea el sábado y el domingo lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy cierra la tercera Fira Modernista con un nuevo éxito de participación. A lo largo del fin de semana, numeroso público se sumó a los actos convocados el sábado y el domingo. La carrera pedrestre, una bicicletada de época, el desfile de la Cucafera, entre otras actividades centraron la actención e interés del público como muestran las imagenes captadas por Radio Alcoy.