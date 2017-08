The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Alcoy destina 41.021 euros a combatir la pobreza energética La ayuda será para personas en riesgo de exclusión social que no puedan asumir gastos de agua, luz o gas – La cuantía inicial será de 80 euros anuales jueves, 03 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (03/08/2017) Alcoy destina 41.021 euros a ayudas para las personas en riesgo de exclusión social que no puedan asumir gastos de agua, luz o gas. Esta dotación económica ha sido recibida por parte de Conselleria. La cuantía inicial de esta ayuda es de 80 euros al año. En caso de que los 41.021 euros no se repartieran en su totalidad, podría realizarse un reparto equitativo para las personas escogidas para recibir esta ayuda, de un máximo de 500 euros anuales. Por el momento, 70 personas han presentado la solicitud de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento. La fecha límite es el 31 de octubre. María Baca, concejal de Vivienda, explica que “desde el Ayuntamiento continuamos apostando por las políticas sociales y desde el Departamento de Vivienda continuaremos trabajando para ayudar con más recursos a las personas que están en riesgo de exclusión social”. Los requisitos para recibir esta ayuda son: estar empadronado en Alcoy y constituir la vivienda en el domicilio habitual; tener contrato con empresas de luz, agua o gas; estar al corriente de los pagos con el Ayuntamiento; no superar el umbral de renta de 2017 cifrado en 7.455 euros y por último, no tener recibos pendientes, de ser así, será necesario presentar un compromiso de pago. Estas ayudas son incompatibles con otras prestaciones concedidas con el mismo concepto. En caso de incumplimiento de requisitos o condiciones, los beneficiados tendrán que devolver la cantidad recibida.