VIVIENDA Alcoy destinó 300.000 euros al mantenimiento y mejora de la vivienda pública en 2018 El Ayuntamiento de Alcoy hace balance de los últimos cuatro años en materia de Vivienda - La concejalía ha duplicado el personal destinado a este departamento en diferentes ámbitos en esta legislatura martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2019) El departamento de Vivienda en el Ayuntamiento de Alcoy ha hecho balance casi concluida la legislatura. La concejalía sitúa en los 300.000 euros la cuantía que ha destinado al mantenimiento y mejora de los inmuebles municipales durante estos últimos cuatro años. Otro dato que resalta son los 96 demandantes de vivienda municipal a los que atendió en 2018. La concejal del área, María Baca, explica que durante la legislatura, se ha "duplicado" el personal del departamento para llevar a cabo estas tareas. Por cifras De los demandantes de vivienda, el 69,79% de las atenciones corresponden a mujeres, frente al 30,21%, hombres. El mayor porcentaje, el 55,21%, son unidades convencionales compuestas entre 2 y 4 miembros y hay 6 familias que son víctimas de violencia de género. El 13,54% tiene algún tipo de discapacidad, el 72,92% de los solicitantes no tienen contrato de trabajo y el 39% dependen de otras ayudas sociales. Durante la legislatura han llevado a cabo 15 adjudicaciones de vivienda municipal, cinco de las cuales en 2018, año en que también se han adjudicado dos como pisos de emergencia social que permiten el alojamiento inmediato y provisional de las familias o personas que se ven obligadas a abandonar su domicilio habitual.