MOVILIDAD

Alcoy diseña un carril bici entre la Vía Verde y Gormaig

El proyecto cuesta 900.000 euros y el Ayuntamiento espera pagar la mitad con fondos europeos

viernes, 22 de diciembre de 2017

El primer carril bici de Alcoy irá desde la Vía Verde, em Batoy, hasta Gormaig, en término municipal de Cocentaina. Tendrá un recorrido de 10 kilómetros a lo largo de la cornisa norte de Alcoy. El Gobierno local, del PSOE, ha presentado la iniciativa a la Generalitat Valenciana para obtener ayudas de sus planes de movilidad sostenible, apoyados por fondos europeos.

El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, ha presentado este viernes el eje para ciclistas y peatones que recorrerá el núcleo urbano de Alcoy. Será, en definitiva, el primer carril bici de la ciudad. El objetivo, según ha señalado el regidor, es ofrecer alternativas "seguras" al vehículo privado.

El concejal ha recordado que, de acuerdo con el estudio local de movilidad, hasta el 65% de los conductores estarían dispuestos a utilizar la bicicleta.

La creación de esta ruta que discurre en paralelo al futuro bulevar cuesta 900.000 euros. El Ayuntamiento de Alcoy está decidido a ejecutar el proyecto en 2018. Independientemente de obtener el apoyo de la Generalitat, a la que ha solicitado ayudas.

Martínez ha precisado que la administración autonómica, a través de fondos europeos reservados a la movilidad sostenible, puede aportar hasta la mitad del importe. El concejal ha asegurado que la ciudad tiene "muchas opciones" de obtener fondos porque la mayor parte de los municipios opta a una línea concreta, la que financia planes de movilidad. "Alcoy es una de las ciudades que ya tiene ese plan, por lo que podemos pedir ayuda para proyectos concretos", ha manifestado.

Otra de las claves de este proyecto es enlazar la Vía Verde, que parte desde Alicante, con el término municipal de Cocentaina, desde donde sigue la antigua ruta del Tren dels Anglesos hasta Gandia.