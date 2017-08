The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO SOCIAL Alcoy diseña un plan de viviendas para rescatar a los grupos en riesgo de exclusión social El plan prevé la rehabilitación de doce viviendas, repartidas por la ciudad, que irán destinadas a casos de emergencia social, mayores y parados de larga duración y jóvenes desempleados jueves, 10 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/08/2017) Alcoy reserva un parque de viviendas sociales para atender a los grupos en riesgo de exclusión. El objetivo es asegurar unas condiciones de vivienda a las personas con problemas de integración social o aquellas que se encuentran con dificultades de acceso a la misma por los precios del mercado. María Baca, concejal de Vivienda, explica que los beneficiarios tendrán que comprometerse con una serie de requisitos, como adecuación de la vivienda, higiene, búsqueda de ocupación, que ayude a salir de la situación y no enquistarla. En concreto, detalla la concejal, el plan de viviendas sociales va destinado a tres públicos: los casos de emergencia social, por un lado, mayores o parados de larga duración y los jóvenes de entre 18 y 35 años. El Ayuntamiento tiene prevista la rehabilitación de cerca de doce pisos municipales repartidos por toda la ciudad a los que podrán sumarse las cesiones de aquellos particulares o entidades que pongan a disposición del Ayuntamiento un piso para fines sociales. El plan de la Concejalía se encuentra ahora en proceso de exposición pública con previsión de poder adjudicar las viviendas sociales entre finales de 2017 y principios de 2018.