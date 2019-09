The examples populate this alert with dummy content

PLAN ARRU Alcoy dispone de más de 8 millones para rehabilitar viviendas en ocho años Martínez Dalmau visita las obras del plan de regeneración urbana - La ciudad prepara la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda que estará presidido por Podemos jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy dispondrá de 8 millones de euros para rehabilitar y construir viviendas con el plan de regeneración urbana en 8 años. En la ciudad, durante la última legislatura, se han rehabilitado más de 370 viviendas en el marco del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural de Alcoy, según informó el alcalde Antonio Francés. Una primera fase, que se activó la pasada legislatura y que sigue en marcha, que cuenta con una inversión de 5,9 millones de euros sufragados por el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento y los particulares. Francés, asimismo, avanzó que pronto se ejecutará una segunda fase del Plan Arru con la construcción de 30 viviendas colaborativas municipales, con una inversión de 2,2 millones de euros, a aportar hasta 2022 por las administraciones públicas y particulares. De estos proyectos habló el primer edil con Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda que visitó la ciudad a principios de esta semana. También, le trasladó la creación en Alcoy del Observatorio de la Vivienda, que estará presidido por el portavoz de Podem Alcoi Cristian Santiago.