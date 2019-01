The examples populate this alert with dummy content

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Alcoy duplica las ayudas para potenciar el comercio del centro de la ciudad El Ayuntamiento ha otorgado más de 130.000 euros a a la rehabilitación y la nueva creación de 29 establecimientos jueves, 03 de enero de 2019 AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2019) El Ayuntamiento de Alcoy duplica las ayudas para potenciar el comercio del centro de la ciudad y otorga más de 130.000 euros en esta segunda edición. Las cantidades otorgadas por la Concejalía de Comercio benefician a un total de 29 comercios. 11 van destinadas a la rehabilitación de locales y 18 están dirigidas a la puesta en marcha de negocios. La primera línea supone una subvención de hasta el 70% de las obras hasta un máximo de 10.000 euros. El total destinado por el Consistorio ha ascendido a 79.544 euros. En el caso del segundo tipo de subvención, destinada a la apertura de negocios, las ayudas han llegado hasta los 3.000 euros, otorgándose la inversión máxima prevista de 51.000 euros. Las solicitudes se corresponden con negocios céntricos: en la calle Sant Josep, Sant Nicolau, Sant Llorenç, Sant Tomàs, Mossén Torregrosa y en País Valencià, entre otros. La mayoría son boutiques, tiendas de alimentación y restauración. Las 29 ayudas otorgadas suponen el doble que el año pasado, la primera edición cuando se validaron 16 solicitudes.