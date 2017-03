The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy e Ibi lideran el descenso del paro en febrero La comarca, con 12.365 parados, registra una nueva bajada gracias a la industria y los servicios martes, 07 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/03/2017) Alcoy e Ibi encabezan el descenso del paro durante el pasado mes febrero en L’Alcoià y El Comtat. Los servicios y la industria han provocado una bajada de 307 personas, el doble que un año antes. La comarca cuenta con 12.365 personas sin empleo, la cifra más baja desde enero de 2009. En Alcoy el paro bajó en febrero en 91 personas. La cifra total de parados en la ciudad es de 5.810, también el mejor registro desde enero de 2009. En Ibi el desempleo disminuyó en 94 personas. También fue importante el descenso en Onil, donde se redujo en 50 personas. El paro bajó, aunque en menor medida, en Muro y en Cocentaina. En concreto, 18 personas en Muro y 34 en la villa condal. Por sectores, el desempleo se redujo en 138 personas correspondientes a los servicios. La industria sacó del paro a 126 personas durante el mes de febrero, según los datos aportados por el sindicato UGT.