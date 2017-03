The examples populate this alert with dummy content

FINANCIACIÓN Alcoy elige el proyecto de Rodes para reclamar el 1% cultural de la obra de la autovía El Gobierno aspira a conseguir fondos con los que rehabilitar el antiguo espacio industrial, una de las prioridades del programa de la Ley de Patrimonio Histórico que obliga a invertir en cultura parte del presupuesto de obra pública lunes, 27 de marzo de 2017 Alcoy elige el proyecto de Rodes para conseguir el 1% cultural de la obra de la autovía. El Gobierno local acude al central con un proyecto concreto debajo del brazo para conseguir, al menos, el 1% de la inversión del Estado en la Autovía Central, tal y como obliga la Ley de Patrimonio Histórico en los contratos de obra pública. El Ejecutivo quiere destinar esos fondos, sobre 1,7 millones de euros, a la rehabilitación de la antigua fundición de Rodes, tal y como ha explicado el concejal de Empresa, Manuel Gomicia, a preguntas de Guanyar Alcoi en la última comisión informativa. Uno de los conceptos que financia el programa del 1% cultural es la intervención en conjuntos industriales. El Gobierno entiende que la propuesta de Rodes se ajusta a esta línea de intervenciones, por lo que va a presentar el proyecto al Ministerio de Fomento. Es este departamento, junto al de Educación y Cultura, el que resuelve la aprobación y financiación de las actuaciones. El Ayuntamiento ha solicitado una reunión para exponer los detalles del proyecto por el que pretende convertir la ruinosa manzana de Rodes en centro de negocios y cultura.