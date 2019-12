The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy elimina vertederos ilegales con 41 actuaciones este año Operarios municipales retiran los mobiliarios, escombros o cristales depositados por ciudadanos en áreas no autorizadas en el Viaducto, la Font del Quinzet o Serelles jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/12/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha efectuado 41 actuaciones este 2019 para limpiar los escombros, mobiliario u otros residuos que la ciudadanía ha depositado en áreas no autorizadas así como acotar estas zonas. Unas medidas con el objetivo de eliminar los vertederos ilegales, según explican desde la concejalía de Transición Ecológica. Los operarios, a lo largo de este año, han estado trabajando en la retirada de residuos en espacios naturales entre el polígono de Santiago Payá y la Font del Quinzet, alrededores de la Font de la Salut, en el Viaducto o en urbanizaciones como Barxell, Estepar o Serelles, tras según informan fuentes municipales. Jordi Silvestre, edil de Transición Económica, señala que desde el gobierno local “continuamos trabajando en tener un especial control y localización de los diferentes vertidos ilegales. Al mismo tiempo, recordamos a toda la ciudadanía la necesidad de cuidar la ciudad y realizamos un llamamiento para que gestionen los residuos en los lugares adecuados, tanto en el Ecoparc como en el servicio telefónico de retirada de voluminosos, teléfono 900101843”. El edil también recuerda que se contemplan sanciones para aquellos que no cumplen con la normativa. “Seguiremos trabajando, entre todos, con la implicación de las alcoyanas y alcoyanos, tanto a través de la concienciación y de la formación eficiente en residuos pero también de las sanciones para aquellos que con su comportamiento nos perjudican a todos porque nos merecemos una ciudad y un entorno limpio y esto solo es posible, con la colaboración de todas y todos aquellos que quieren a Alcoy”, añade.