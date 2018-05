The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD Alcoy eliminará la zona azul en agosto El Ayuntamiento ha considerado la reivindicación de comerciantes y vecinos que se veían perjudicados con el servicio que ha perdido su efectividad y utilidad miércoles, 16 de mayo de 2018 El Ayuntamiento no prorrogará el contrato de la zona azul. A partir de agosto ya no se pagará por aparcar en las calles en las que se estableció el servicio la ORA para promover la rotación de vehículos. El Ayuntamiento ha considerado la reivindicación de comerciantes y vecinos que se veían perjudicados con el servicio, que les obligaba al pago por el estacionamiento en la calle. La reunión celebrada el pasado lunes, 7 de mayo, entre la concejala de Comercio, Vanessa Moltó, el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, y las diferentes asociaciones comerciales sirvió para conocer la opinión de este sector, que trasladó que, tal como estaba actualmente el contrato, no cumplía con sus necesidades. La prórroga del contrato de la ORA suponía continuar con las condiciones actuales, por lo que el Gobierno ha decidido no renovar. El Gobierno considera que el motivo por el cual se contrató el servicio de la ORA, buscando una mayor rotación de vehículos en zonas comerciales, "no es efectivo y ha perdido su utilidad". Añaden que "los aparcamientos son ocupados por vehículos que no tienen rotación y muchos vecinos de la zona ORA se ven perjudicados porque tienen que pagar para estacionar en las calles de su barrio". El servicio de la ORA, fue contratado en agosto de 2010 para un período de 8 años y suponía el ingreso de un canon de 20.000 euros al ayuntamiento proveniente de la recaudación de las tarifas de los vehículos, por parte de la empresa adjudicataria, por lo que el servicio, que muchos ciudadanos consideraban recaudatorio, "realmente no repercutía significativamente en las arcas públicas", según el Gobierno. En la consulta a los comerciantes, las asociaciones trasladaron su acuerdo con la decisión de eliminar la ORA aunque pensaban que había que buscar alternativas al actual sistema. El edil de Movilidad, Jordi Martínez, ha destacado los avances en la Smart City en la ciudad. "Pensamos que este aspecto es mejor englobarlo dentro de esta estrategia global de mejorar la movilidad sostenible y de implementar nuevas tecnologías que faciliten la vida de las personas que seguir con modelos que ya no son adecuados al tiempo que vivimos".