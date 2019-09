The examples populate this alert with dummy content

CONGRESO Alcoy, epicentro del Big Data Concluye el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XII Jornadas de Estadística Pública, celebradas en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València sábado, 07 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XII Jornadas de Estadística Pública, celebradas en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha concluido con éxito. La organización y los asistentes han valorado el congreso en su conjunto, tanto la parte científica como la sociocultural. Del 3 al 6 de septiembre, Alcoy se ha convertido en el epicentro de la estadística con 400 profesionales procedentes de Alemania, EEUU, Italia, España o países de Sudamérica. El congreso también ha sido especial por el homenaje que ha recibido Marco Antonio López. El profesor emérito es natural de Alcoy y ha sido homenajeado, especialmente, por parte de los Grupos de Trabajo de Optimización Continua y Teoría de Juegos. Marco Antonio López ha firmado en el Libro de Oro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA). "Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy en la figura de su director por el excelente trato que se me ha dispensado. Pero mucho más relevante es dignificar la extraordinaria organización de este congreso de la SEIO en 2019, destacando la perfecta coordinación y programación de las sesiones científicas, y la creación de un ambiente social idóneo que ha contribuido a la consecución de los objetivos del congreso". Otra de las personalidades que ha firmado en el Libro de Oro de la EPSA ha sido el Catedrático de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, quien ha impartido la ponencia Ciencia de los datos, Big data y estadística. "He podido conocer el Campus de Alcoy de la UPV por la celebración del congreso aquí de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, organizado por el excelente grupo de este campus. Me ha impresionado la historia de Alcoy que he tenido la oportunidad de conocer aquí"... "Estoy seguro que este campus será fundamental para el futuro de Alcoy, creando conocimiento que impulse un nuevo florecer de la ciudad y proyectado hacia el futuro de desarrollo y equilibrio social". Desde el comité científico, la co-presidenta Eva Vallada, indica que el congreso "poco a poco va adquiriendo un carácter internacional" y además aborda un espectro amplio, ya que las ponencias plenarias se han centrado en campos como la estadística pública, investigación operativa o la estadística. Además de las 3 conferencias plenarias, el comité científico ha recibido 310 trabajos distribuidos en 86 sesiones paralelas, impartidas en 7 aulas. Todos los trabajos y resúmenes se publicarán en un Libro de Actas con ISBN. Este libro no estará disponible en formato físico ya que, según la organización "han querido ahorrar costes económicos y medioambientales". Estará disponible en la web seio2019.com . Repercusión en la ciudad y el entorno A pesar de no ser capital de provincia, el congreso de Alcoy ha tenido gran afluencia de profesionales. La mayoría de aspectos organizativos se han preparado con mucho tiempo de antelación, prácticamente desde hace un año. El congreso ha tenido repercusión económica en Alcoy y su entorno. Elena Pérez, co-presidenta del Comité Organizador, indica que los asistentes "han llenado todos los hoteles y apartamentos turísticos de Alcoy, y algunos profesionales han tenido que pernoctar en hoteles de otras localidades. Algunos asistentes también se han alojado en el Colegio Mayor Ovidi Montllor". El encuentro ha estado organizado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), la UPV, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los patrocinadores han sido el Ajuntament d'Alcoi, Unión Alcoyana Seguros, Colegio Mayor Ovidi Montllor, Hotel Reconquista, Sercotel Ciutat d'Alcoi y Aceitunas Serpis. Novaterra catering sostenible y Hostal Savoy también han colaborado en el evento. Un gran número de profesores del campus junto con 10 'servipolis', trabajando como personal de apoyo, también han ayudado a la organización del congreso. Programa cultural y social Las visitas guiadas y la 'inmersión' en las fiestas de Moros y Cristianos también ha sido parte importante del congreso. Los 400 profesionales han asistido a las rutas guiadas en el Parque Natural de la Font Roja y a la del 'Alcoy Modernista'. Según el comité organizador, "muchos de los asistentes se plantean visitar Alcoy en familia después de haber participado en el congreso". Los asistentes, después de haber pasado por Alcoy, aseguran que es "una ciudad muy bonita" y han quedado muy sorprendidos por el campus. Elena Pérez indica que "nosotros estamos acostumbrados a estos edificios, pero las personas que vienen de fuera quedan sorprendidas de cómo dos edificios históricos han podido ser reconvertidos en campus". Uno de los momentos que más recordarán será el 'ensayo' festero celebrado en la Filà Guzmanes. Cómo curiosidad, uno de los asistentes al congreso, Rubén Mullor, fue Embajador Moro del 2003 al 2012 en las Fiestas de Alcoy. Aprovechó el 'ensayo' festero para revivir este momento y representó el acto de la Embajada. La Agrupación Musical de la EPSA amenizó la noche con 'marchas' de Moros y Cristianos.