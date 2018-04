The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy es moro El Alardo de la mañana da la razón a las huestes de la media luna tras una intensa trifulca dialéctica, teñida en pólvora martes, 24 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp No hay tregua hoy en Alcoy. La batalla que enfrenta a los dos bandos, moro y cristiano, ha concluido esta mañana con la victoria de los de Al-Azraq. Las guerrillas han avanzado en un despliegue aislado de Filaes en escaramuzas con fuego de arcabucería por diversas calles de Alcoy. Poco antes de las diez, se han posesionado del Castillo el Capitán Cristiano con su Filà Navarros y el Alférez con su Filà Tomasinas. Tras la Estafeta, en la que el jinete moro han intimado la rendición del Castillo y ha recibido una negativa por respuesta, el Embajador Moro y su escolta han intentado marcar su territorio, sin éxito, iniciándose el Alardo de la mañana o la batalla de arcabucería que, a tiro de pólvora, les acabará dando la razón. Aunque por poco tiempo.