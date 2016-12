The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA NAVIDAD "Alcoy es una ciudad segura" El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Sánchez, presenta la campaña de refuerzo para Navidad que destinará entre cinco y siete agentes por día en las áreas comerciales viernes, 16 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/12/2016) La comisaría de Policía Nacional destinará entre cinco y siete agentes por día para reforzar la seguridad en las áreas comerciales en la campaña de Navidad. El despliegue pretende garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir hurtos, timos, estafas o robos. El dispositivo estará vigente hasta el 9 de enero y en él se ha requerido la colaboración de asociaciones y comerciantes. En la presentación de esta campaña en Hoy por Hoy Alcoy, Jesús Sánchez, Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía ha certificado la seguridad de la ciudad a la vista que a la vista de los datos de conflictividad. "Alcoy es una ciudad segura". Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía contarán con la colaboración de la Policía Local en el desarrollo de eventos como los desfiles de Les Pastoretes, Bando o Cavalgata que suelen concentrar numeroso público en Alcoy.