NADAL ALCOIÀ Alcoy espera la llegada real Más de 2.000 personas forman el séquito de la Cabalgata más antigua de España, que arranca a las 18.00 horas desde la Zona Alta de la ciudad viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ha llegado el día de la magia. La jornada en la que los Reyes Magos harán su entrada en Alcoy. Melchor, Gaspar y Baltasar van a revivir una tradición que cumple 133 años, aunque sus orígenes se remontan a 1866. Más de 2.000 personas participan en el desfile, 410 de las cuales son pajes, encargados de llevar los regalos a los más pequeños. La Cabalgata de Reyes más antigua de España comienza a las 18.00 horas desde El Camí. La Unión Alcoyana, la filà Andaluces y el Club de Fútbol Pista son las entidades que arroparán a los monarcas, acompañados de grupos de dulzaina, danza y las entidades musicales de la ciudad. Todos los músicos participantes estrenan este año indumentaria. La recogida de paquetes se desarrollará entre las 9.00 y las 13.00 horas en el instituto Pare Vitòria. También a las 9.00 horas abre el Campamento Real, organizado por tercer año por la asociación cultural Samarita. RADIO ALCOY ofrecerá la retransmisión en directo de la 133 Cabalgata a partir de las 19.00 horas.