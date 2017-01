The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES Alcoy espera el mensaje real con las cartas a punto El embajador real anuncia este miércoles con su bando la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar miércoles, 04 de enero de 2017 La fiesta de los Reyes Magos escribe este miércoles su segundo capítulo en Alcoy a través de las palabras del embajador real, que anunciará la llegada, este jueves 5 de enero, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Es una noche de misterio y de ilusión, en la que todo confluye en Alcoy para que los más pequeños marchen a dormir convencidos de que los monarcas velarán leyendo sus cartas en el campamento de Mariola. El Bando comienza a las 19.00 horas desde la Font Redona. Recorrerá las calles del Centro para adentrarse por el paseo de Cervantes, Alzamora y finalizar en la iglesia de San Roque. A lo largo del trayecto, el embajador recitará en unas 25 ocasiones los versos del Bando, escrito este 2017 por el periodista Daniel Moltó, colaborador de RADIO ALCOY. El embajador estrena carroza este año. El Ayuntamiento ha renovado el vehículo conservando el diseño original de Alejandro Soler, el padre del Betlem de Tirisiti moderno. La carroza, dice el concejal de Fiestas, Raül Llopis, es más ligera y segura. Además, cuenta con más altavoces incorporados para hacer llegar el mensaje del emisario real, al que acompañarán unas 500 personas. En el sencillo acto, que se celebra desde 1924, destaca la participación del Grup de Danses Carrascal, la agrupación que desde los años 90 reavivó este acto. Sus componentes bailarán a los sones de los villancicos Ja venen els reis y Pastorets i pastorets, interpretados por la Societat Musical Nova d’Alcoi, dirigida por Moisés Olcina. El pueblo, cuyos miembros participan con una donación solidaria, pondrá voz al conjunto. El grupo Carrascal se encarga, además, de protagonizar el Pregó del Tío Piam, que rememora al legendario personaje popular que, según las crónicas, jugaba allá por el siglo XIX a llevar a los niños por las puertas de la ciudad para esperar a Melchor, Gaspar y Baltasar. La ocurrencia de aquel hombre es el primer contacto de Alcoy con los monarcas que visitan la ciudad desde hace 132 años. El Tío Piam recogerá a las 18.15 horas a los personajes del Betlem del Tirisiti, que se encarnan este 4 de enero para desfilar en el Bando y reforzar las emociones de los niños. Desde el teatro Principal declamará su pregón hasta la parte alta de San Nicolás, donde se incorporará al boato del embajador. La comitiva la cierran ocho burras, cargadas con buzones en los que los pequeños depositarán sus cartas repletas de sueños, anhelos e ilusiones. Las cartas que han de traducirse en regalos durante la jornada siguiente. Siempre, eso sí, que hayan sido buenos.