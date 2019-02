The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy estrena geoportal Se trata de un portal de internet donde se recopila la información que genera el Ayuntamiento desde obras hasta rutas turísticas jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/02/2019) Alcoy cuenta con un portal para conocer toda la actualidad de estar al día de lo que sucede en la ciudad. Se trata del Geoportal que se ha presentado en la Sala Àgora. El autor es el informático Lluís Bernabeu y el proyecto está dentro de la cátedra Smart City. Se puede acceder a él a través de la dirección geoportal.alcoi.org, desde smartcity-alcoi.com o desde la web municipal. En él se pueden consultar aspectos que van desde el mapa de Alcoy, turismo, medioambiente y los proyectos Edusi, que en la actualidad está en marcha solo el de la calle Entenza. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha destacado las consultas que se pueden realizar que pueden ir desde los centros escolares hasta las terrazas de los bares, pasando por filaes, "en busca de la transparencia, la información y utilidad para el ciudadano," ha explicado Francés. Otras curiosidades que recopila esta web son imágenes del urbanismo de la ciudad a través google street wiew, información catastral, obras o rutas turísticas tanto de la ciudad como de sus alrededores, entre otros. El autor del geoportal, Lluís Bernabéu, ha realizado una demostración de su uso a los medios de comunicación y a técnicos del Ayuntamiento que han estado presentes. La intención es que con el tiempo se sumen otros eventos como los culturales o los deportivos. También hay un geoportal interno para funcionarios del Ayuntamiento.