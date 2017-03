The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Alcoy estrena juzgados tras 14 años de obra y conflicto con la Generalitat El nuevo Palacio de Justicia comienza a prestar servicio sin que el Ayuntamiento, que asumió la construcción, tenga garantizado recuperar la inversión martes, 07 de marzo de 2017 El partido judicial de Alcoy ha comenzado a prestar servicio en su nueva sede, en la plaza de la Mare de Déu. Todos los juzgados están celebrando juicios en el nuevo edificio a excepción del número 2, que está de guardia y sigue en la plaza de al-Azraq. A partir de mañana iniciará la actividad en las nuevas instalaciones, según han explicado desde el sindicato UGT. La actividad de los órganos judiciales, incluido el registro o la Fiscalía se desarrolla de forma paralela a la distribución de todo el material procedente del traslado del antiguo edificio. Con la puesta en marcha del servicio de justicia culmina un periodo iniciado hace 14 años. En 2003, con Jorge Sedano como alcalde y Miguel Peralta como conseller de Justicia, el Ayuntamiento lanza el proyecto: rehabilitar el edificio de la plaza de la Mare de Déu para convertirlo en los nuevos juzgados. Sin convenio alguno que regule la operación, en 2004, Peralta apunta la permuta de terrenos para que Alcoy pudiese recuperar la inversión. Dos años después, en 2006, comienzan las obras de rehabilitación. Pero solo unos meses más tarde, en 2007, queda de manifiesto que la superficie del edificio es insuficiente para acoger todos los servicios. Se hace necesario ampliar el proyecto con la construcción de un edificio anexo. A pesar de que la obra original ya acumulaba retraso, el Ayuntamiento adjudica la ampliación a la misma empresa. Lo hace a partir de un informe elaborado por la hija de un ex alto cargo del Partido Popular. El proyecto original, de apenas un millón, acaba costando en torno a tres millones y medio, pagados íntegramente por el Ayuntamiento. Las obras acaban en 2010, pero la falta de un acuerdo económico para que la Generalitat reintegre la inversión municipal mantiene paralizado el traslado. El Ayuntamiento, gobernado por el ala zaplanista del PP, está enfrentado al Gobierno valenciano de Francisco Camps. Con el cambio de Gobierno en Alcoy, en 2011, Antonio Francés busca un acuerdo para que la Generalitat pague el juzgado. Todos fracasan, hasta el punto de que el Consell pide una compensación económica porque entiende que el nuevo edificio vale menos que el de la plaza de al-Azraq. En 2013 el alcalde desiste y anuncia que el edificio de la plaza de la Mare de Déu no será sede judicial. Fuera Serafín Castellano, conseller de Justicia, del Gobierno autonómico se reanudan los contactos. Todo ello con un informe de la Inspección de Trabajo sobre la mesa que pide el cierre de los viejos juzgados por no cumplir las mínimas condiciones laborales. En 2014 comienzan a estudiarse fórmulas de alquiler, acordadas finalmente entre 2015 y 2016, cuando el Ayuntamiento solicita terrenos de la Generalitat en Alcoy que podría cambiar por los nuevos juzgados. Así está a día de hoy la negociación. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Conselleria contempla que el primer año de ocupación del edificio de la plaza de la Mare de Déu sea gratuito. En caso de que este año no haya acuerdo, la Generalitat pagará en concepto de alquiler 32.000 euros anuales durante los tres años siguientes. Si al cuarto año no hubiera acuerdo entre las partes, la Generalitat debería abandonar el edificio, que dejaría de ser, por tanto, Palacio de Justicia.