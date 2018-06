The examples populate this alert with dummy content

Alcoy estrena limpieza en las urbanizaciones El nuevo contrato de recogida de residuos amplía las zonas de trabajo para garantizar el barrido diario de toda la ciudad jueves, 07 de junio de 2018 Las urbanizaciones de Alcoy han estrenado servicio de limpieza, por primera vez incluido en el contrato de recogida de residuos. Otra de las novedades de la nueva contrata, que representa un coste de 3,8 millones de euros anuales, es el aumento de la limpieza manual de las calles. Las primeras pruebas se han realizado en Montesol con maquinaria alquilada para probar, según el Ayuntamiento, "los recursos técnicos necesarios para poder adquirir en los próximos meses aquellas máquinas más adecuadas para llevar a cabo el servicio". El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, apunta que la limpieza de las urbanizaciones era una reclamación de hace muchos años de los vecinos de estas zonas y con el nuevo servicio podremos dar respuesta a esta necesidad por primera vez en la ciudad". Esta misma semana ha comenzado el nuevo servicio de limpieza viaria manual, que pasa de 19 a 22 zonas de limpieza, lo que implica un aumentando del personal. Tres de las zonas se limpiarán con un triciclo eléctrico que próximamente adquirirá la empresa adjudicataria. "Con el nuevo contrato, todas las calles se limpiarán cada día", afirma Martínez. "Desde el anterior contrato del año 2000 hasta el actual han pasado 18 años y en este tiempo la ciudad ha crecido en metros de calles, que ahora están incluidos en el contrato y por lo tanto serán limpiados", añade el regidor. La operación de barrido manual de aceras y calzadas consiste, según el Gobierno loca, del PSOE, en la retirada minuciosa de residuos depositados en paseos, plazas, calzadas, aceras, bordillos y zonas de uso público. Esta operación incluye también el vaciado de papeleras y la realiza un operario proveído de uno de los nuevos carros de limpieza viaria y de las herramientas correspondientes.