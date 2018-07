The examples populate this alert with dummy content

HIGIENE URBANA Alcoy estrena los nuevos contenedores de residuos Desde hoy, y durante todo el mes de julio, el Ayuntamiento va a proceder a la sustitución de los nuevos depósitos, que irán acompañados de una información más clara del horario y tipo de residuos que se podrán tirar miércoles, 04 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha iniciado el cambio de contenedores en la ciudad este miércoles. A partir de hoy, y durante todo el mes de julio, el Ayuntamiento va a proceder a la implementación y sustitución de los nuevos depósitos de residuos. Los nuevos contenedores instalados en nuestra ciudad tienen distintos colores para distintos residuos. El de tapa verde está dirigido botellas y botes de vidrio, el azul, al papel y cartón, en los amarillos, envases de plástico, briks, aerosoles y latas, y en el contenedor de tapa gris el resto de residuos que no se reciclan. Son accesibles para todas las personas. Tienen un dispositivo para ser utilizados con el pie y la mano, que facilitan su apertura, y un sistema de amortiguación de cierre. El horario para dejar la basura es, en el caso del papel y los envases, durante todo el día, el vidrio desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, y el resto de residuos que va en el contenedor gris entre las 19 horas y la medianoche. Las sanciones por incumplir este horario pueden ser de 750 euros. La recogida de los contenedores de resto de residuos se hace a partir de la medianoche cada día de la semana. Como marca la ordenanza de Higiene Urbana, está prohibido tirar muebles y objetos fuera de los contenedores bajo multa de 750 euros. En los polígonos industriales ya no habrá contenedores, ya que a cada empresa se le facilitarán sus recipientes. El Ayuntamiento recuerda que, según el pliego de condiciones, disponían de un periodo entre cuatro y siete meses para realizar el cambio, plazo que han cumplido.