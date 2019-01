The examples populate this alert with dummy content

TRABAJO Alcoy estrena oficina de orientación laboral Especialmente dedicada a personas en riesgo de exclusión social lunes, 14 de enero de 2019

Alcoy cuenta con nueva oficina para el servicio de orientación laboral destinada a personas en riesgo de exclusión social. En un año espera atender a 250 personas. En 2018 de agosto a diciembre trató a 126 y logró que un 20% de ellas estén trabajando, cualificadas o realizando un curso de formación. Estas nuevas instalaciones ubicadas en la calle Sant Doménech, número 5, se han presentado de forma oficial y acogerán el desarrollo de este programa de inserción laboral. Almudena Lorente, técnico de la oficina, detalla que "tratamos que personas tienen problemas facilitarles el acceso al mercado laboral". Este iniciativa tiene una dotación de unos 147.000 euros anuales que viene financiados por los fondos FEDER, si bien el Ayuntamiento ha adelantado esta cantidad para este año para que no se produzca un parón y que esperan recuperar en unos meses, como ha detallado la concejala de Bienestar Social, Aroa Mira. Los cursos se desarrollan en coordinación con Cruz Roja y con la ADL del Ayuntamiento. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha explicado que la inclusión laboral es prioritaria para este gobierno y estamos muy contentos por el funcionamiento del programa que se lleva a cabo desde el Ágora y por esta que cuenta con fondos FEDER a través de la conselleria de Políticas Inclusivas". Este servicio que se realizaba hasta ahora en El Camí 40, contará con dos orientadoras y una trabajadora social.