The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Alcoy estrena su segundo refugio de guerra El Ayuntamiento convierte en recinto visitable la gruta de protección de la calle de Santo Tomás, construida en 1937 jueves, 23 de marzo de 2017 Alcoy estrena el domingo su segundo refugio visitable: el de la calle de Santo Tomás, al que se accede desde el puente de San Jorge. El Ayuntamiento ha acondicionado un tramo del refugio antiaéreo, la entrada y los primeros metros de galería. Las concejalías de Turismo y patrimonio Histórico han instalado dos paneles con textos y gráficos sobre el refugio, construido en 1937 y con capacidad para salvaguardar a 1.700 personas. La primera visita a este nuevo refugio será el domingo a través de la ruta Espais urbans de la Guerra Civil, guiada por los historiadores Àngel Beneito y Paco Blay. La salida es a las 9.30 h. desde el Passeig Ovidi Montllor. El nuevo refugio se añade al de Cervantes como muestra de las construcciones con las que Alcoy se protegió de los bombardeos de la aviación italiana durante la Guerra Civil. El refugio recorre por debajo toda la calle de Santo Tomás desde la calle de L’Escola hasta el puente de San Jorge. Tiene una longitud de más de 100 metros y una superficie de 425 metros cuadrados.