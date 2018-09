The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD Alcoy estrena vehículos verdes El Ayuntamiento incorpora los dos primeros coches eléctricos, que utilizarán los técnicos de Obras y Servicios para realizar inspecciones viernes, 14 de septiembre de 2018

La movilidad verde ha llegado a la flota municipal. El Ayuntamiento de Alcoy ha incorporado los dos primeros vehículos eléctricos. Los dos coches los utilizarán técnicos del departamento de Obras y Servicios para realizar inspecciones. Los automóviles han costado 28.000 euros y el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 6.000 euros por vehículo a cargo del Ivace. Jordi Martínez, concejal de Obras, ha explicado durante la presentación de los vehículos, que su incorporación permitirá reducir las emisiones contaminantes y también la factura municipal de combustible. "Racionalizamos el gasto del Ayuntamiento", ha dicho. En la misma línea de ayudas, Ivace apoya la inminente implantación de paradas a demanda en el autobús. Se instalarán, según ha precisado Martínez en el Palacio de Justicia, el acceso al Viaducto y en la Font Dolça. "Son paradas con poco uso en el que vamos a probar este sistema piloto", ha manifestado. El autobús solo llegará a esas paradas si lo solicitan los usuarios. El concejal ha avanzado que el Ayuntamiento tiene previsto introducir un tercer vehículo eléctrico para el departamento de Medio Ambiente.