The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy estrenará gradas para presenciar las Entradas El Casal inicia la venta de 20.500 sillas en las que se incluye la incorporación de una gran tribuna de 400 asientos y una nueva grada en la acera del Teatre Calderón con mayor cabida que la tarima anterior jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/01/2020) Comienza la venta de las 20.500 sillas de fiestas con nuevas gradas y tribunas. El precio de las localidades sube dos euros para abonados en San Nicolás y se mantiene en el resto. La Asociación de San Jorge abrirá el lunes 13 de enero el plazo de venta de sillas para las Entradas 2020. La unificación de la tribuna de autoridades en un gran espacio, desde la puerta del Ayuntamiento hasta el centro de Salud, es una de las principales novedades. Este gran palco, con 400 plazas, aglutinará a los invitados del Ayuntamiento y a los de la Asociación que solían acomodarse en la tribuna de La Glorieta. Se mantiene la nueva grada instalada el año pasado en Ramón y Cajal y en la acera del Teatre Calderón se instalará una tribuna con 1.400 sillas, 250 más de las que había con la anterior tarima. Con estas localidades, el número total de sillas que saldrá a la venta estará en torno a las 20.500. A ellas añadir las 1.600 de la procesión. El precio se mantiene respecto al año pasado excepto en San Nicolás que suben 2 euros solo para los abonados. El ponente de sillas, Raúl Ponsoda, destaca que las novedades persiguen mejorar una fiesta del siglo XXI. El abonado no asociado dejará de tener bonificación y podrá adquirir sus sillas al precio normal del mercado. Hasta el 20 de marzo podrán retirar las sillas solo los abonados y luego ya saldrán las sillas a la venta para el público en general.