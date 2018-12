The examples populate this alert with dummy content

EN 2019 Alcoy estudia con Sus Majestades de Oriente una tercera ampliación del Campamento Real en el Preventorio El Consistorio, que quiere esperarse para evaluar el éxito de la segunda zona que estrena este año en el Baradello de Moya, descarta trasladarlo al núcleo urbano jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/12/2018) Alcoy estudia con Sus Majestades de Oriente abrir un tercer campamento real en el Preventorio para el próximo año. Descarta moverlo de esta zona. El Ayuntamiento plantea esta ampliación que albergue las mismas dependencias reales del que actualmente se encuentra en este espacio, en el que descansarían los Reyes Magos y su séquito. No obstante, el Ayuntamiento va a esperar a ver los resultados de la ampliación de este año, en el Baradello de Moya, para consultar a Sus Majestades de Oriente la posibilidad de ubicar en esta tercera zona en el Preventorio sus dependencias durante su mágico viaje a Alcoy. Un campamento al que, asegura el concejal de Cultura, Raül Llopis, se accedería "a pie" por la gran acogida que está teniendo esta iniciativa. El Ayuntamiento descarta la opción de trasladar el campamento real en su totalidad a la ciudad y continúa apostando por el Preventorio que, como es tradición, acoge los aposentos de sus Majestades de Oriente desde hace más de un centenar de años.