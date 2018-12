The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy exhibe su solidaridad con una exposición itinerante La muestra, que viajará por los centros educativos, ha sido inaugurada esta semana en el instituto Andreu Sempere, donde estará hasta el día 21 de diciembre sábado, 15 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La edición número 12 de La Trobada per la Solidaritat de Alcoy ha puesto en marcha una de las novedades que prometió: la creación de una exposición itinerante que muestre las entidades que trabajan en la ciudad. La Concejalía de Políticas Sociales ha impulsado un concurso con alumnos de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi para diseñar el cartel de la Trobada y los paneles de esta exposición, donde aparecen hasta 26 representantes solidarios de la ciudad. Los ganadores fueron Bene Ripoll, Laura Vilaplana y Eric García. La obra utiliza tres colores para diferenciar la tipología de las diferentes entidades: rojo para las de carácter social, verde para las sociosanitarias y morado para las de cooperación internacional. La exposición solidaria itinerante se inauguró este lunes en el instituto Andreu Sempere, donde permanecerá hasta el próximo día 21. De allí viajará, del 7 al 18 de enero, al CIP FP Batoy, del 21 de enero al 1 de febrero al Pare Vitoria y del 4 al 15 de febrero al colegio La Salle. La última parada prevista es el IES Cotes Baixes, donde llegará el 18 de febrero, hasta el 1 de marzo, aunque otros centros también se han mostrado interesados en acoger la exposición.