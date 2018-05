The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Y TURISMO Alcoy explotará turísticamente la huella de Camilo Sesto en la ciudad El Ayuntamiento y el club de fans del cantante presentan la ruta con el recorrido por seis puntos emblemáticos por Alcoy viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy explotará turísticamente la huella de Camilo Sesto en la ciudad a través de una ruta por Alcoy. Los seguidores del cantante pueden visitar seis puntos emblemáticos de su trayectoria y que van desde su casa natal, donde residió antes de marcharse de Alcoy, la sede de su filà Judíos, el colegio Salesianos al que asistió en su infancia, La Glorieta donde realizó sus primeras actuaciones y el recién estrenada sede del club de fans, en la calle La Cordeta. La Ruta Camilo Sesto se ha presentado este viernes en la nueva sede del club de fans en presencia de sus representantes y del concejal de Cultura, Raül Llopis, y la edil de Turismo, Lorena Zamorano. El material para seguir la ruta está disponible en la Tourist Info y puede descargarse de la web municipal. El Ayuntamiento lo presentará en las ferias a las que asista como reclamo a los numerosos fans del cantante.