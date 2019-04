The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy expone las modificaciones en el PGE Desde este martes se podrá consultar los cambios en la versión preliminar del Plan General Estructural lunes, 01 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/04/2019) El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publica este lunes el anuncio de la exposición pública de las modificaciones registradas en la versión preliminar del Plan General Estructural y al Catálogo de protección estructural después de que hace una semana la Corporación Municipal diera luz verde a las alegaciones y nuevos informes. A partir de mañana, y hasta el 2 de mayo, se podrán consultar los cambios registrados, como, por ejemplo, la rebaja de 10.000 habitantes en la previsión de crecimiento de la población en los próximos años, situando en poco más de 69.000 habitantes respecto a los 79.800 previstos en la anterior propuesta. Manolo Gomicia, edil de Territorio y Ciudad Inteligente, avanza que tras el cierre de la exposición pública "el equipo redactor volverá a hacer otra propuesta y, en el caso de que se aprobara, se remitirá a la conselleria". Los interesados podrán examinar la documentación que marca el modelo de ciudad para los próximos años en la Oficina Municipal de Arquitectura, en horario de 10 de la mañana a una del mediodía, o en la sede electrónica.