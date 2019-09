The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Alcoy expone sus avances en ciencia e innovación La ciudad participa en el IV Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de la Innovación el proyecto desarrollado por Inprofit para mejorar la gestión de las empresas lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/09/2019) Alcoy expone en el IV Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de la Innovación el proyecto desarrollado por Inprofit para mejorar la gestión de las empresas. La sociedad constituida hace un año en Agora, por Antonio y Jorge Anduix, combina el asesoramiento técnico y tecnológico a las empresas que quieren mejorar sus beneficios. En el encuentro que acoge Madrid este martes 1 de octubre, los responsables de Inprofit tomarán parte en el Elevator Speech o discurso de presentación breve. Alcoy, una de las 72 acreditadas como ciudad de la ciencia e innovación, aprovechará este foro para difundir sus avances. La red Innpulso premia a los proyectos que mejor contribuyan al desarollo de la innovación y la ciencia.