The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoy exporta su Modernismo El cuerpo de bomberos representa a la ciudad en la VII Semana Modernista de Teruel sábado, 17 de noviembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El cuerpo de bomberos de Alcoy ha viajado a la VII Semana Modernista de Teruel. En representación del Ayuntamiento de Alcoy, un grupo de agentes, ataviados con la indumentaria típica de principios del siglo XX, ha tomado parte en el desfile organizado este sábado desde la plaza del Torico a la de San Juan de Teruel. En la comitiva figuraban personajes ilustres de la localidad acompañados por coches y motos antiguas. La representación del cuerpo de bomberos de Alcoy ha desfilado junto a agentes de la Guardia Civil de la época. Teruel acoge hasta el domingo 18 su VII Semana Modernista que lleva por lema El Tercer Amante. A lo largo de la semana la localidad recrea el ambiente rural y burgués de las primeras décadas del siglo XX.