CULTURA Alcoy fomenta la participación del ciudadano en la programación cultural Es uno de los grandes objetivos del Consell de Cultura, que estará constituido el próximo mes de mayo martes, 10 de abril de 2018 El Consell de Cultura va tomando forma. El Ayuntamiento pretende, con este organismo, realizar un trabajo de escucha del pálpito cultural de la ciudad, para el que va a contar con el diagnóstico que ofrezcan los diferentes agentes sociales implicados en este sector. El instrumento de asesoramiento, diseño y creación artística fija en su reglamento cinco comisiones de trabajo: de Artes Plásticas y Diseño, de Artes Escénicas, de Audiovisuales, Letras y literatura y Patrimonio Material e Inmaterial. ¿El objetivo? Crear un importante movimiento asociativo cultural a través del impulso a la participación del ciudadano en el calendario cultural. Además de las comisiones permanentes, el órgano, que se renovará cada dos años, establece un Pleno del Consejo y la Presidencia. El Ayuntamiento se reunió en marzo con los colectivos: la semana del 16 al 20 de abril hay prevista una reunión para elegir a los representantes de cada comisión, de entre 2 y 6 por cada una, a la espera de que la primera semana de mayo se constituya el organismo que velará por aspectos como el mecenazgo y el patrimonio cultural.