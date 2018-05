The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD Alcoy fomenta el turismo en bicicleta La Tourist Info ofrecerá un código QR a los visitantes que les facilitará una jornada de aparcamiento en el local que la empresa Up2 Parquing dispone en la calle País Valenciano 58 miércoles, 30 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/05/2018) La concejalía de Turismo y la empresa Up2 Parquing fomentan la movilidad sostenible y el turismo en bicicleta. La Tourist Info les ofrecerá un código QR a los visitantes que les facilitará aparcamiento en el local que la empresa dispone en la calle País Valenciano 58. "Cualquier turista que aparque allí su bici la tendrá asegurada y videovigilada", explica Lalo Blanes de la empresa Up2 Parquing. El acceso por la lectura del código QR es de un día. Lorena Zamorano concejal de Turismo, destaca la importancia de poder ofrecer un espacio seguro para los propietarios de este tipo de vehículos que optan por venir a la ciudad en este medio. "Poder aparacr con tranquilidad su bici y visitar la ciudad sin tener que preocuparse". La oficina de Turismo cuenta además con 4 aparcamientos para bicicletas a la entrada, dentro de la linea de turismo de movilidad sostenible y cicloturismo.