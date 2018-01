The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy forma a los profesores para detectar casos de acoso Cerca de un centenar de miembros de la comunidad educativa se han inscrito a las primeras Jornadas de Convivencia de Alcoy, previstas para los próximos 29 y 30 de enero lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La concejalía de Educación y los centros educativos de Alcoy han organizado para el presente curso una serie de acciones formativas dirigidas el profesorado en materia de mediación para fomentar la mediación en la resolución de conflictos en las aulas. La primera de ellas tendrá lugar los próximos 29 y 30 de enero mediante las I Jornadas de Convivencia de Alcoy. Bajo el lema Compartir para vivir tendrán lugar en el Ágora a partir de las 17.15 horas ambos días. Alrededor de 100 miembros de la comunidad educativa se han inscrito, aunque la cifra final se espera sea de 150. Hasta cuatro ponencias, una mesa redonda y un intercambio de experiencias se han organizado para unas jornadas que también cuentan con la colaboración de los Servicios Psicopedagógicos de la Generalitat Valenciana (SPES) y el Servicio de Formación del Profesorado (CEFIRE) de Alicante. El Ayuntamiento también se han planificado unos cursos de formación en mediación y convivencia dirigidos al profesorado con previsión de que puedan organizarse el próximo mes de marzo. A la campaña de sensibilización seguirá para el próximo curso la implementación de los programas de mediación. Más allá de fomentar intervenciones aisladas, el objetivo es consensuar protocolos comunes que se adapten a las características del entorno. Se quiere trabajar sobre aspectos tan decisivos como la detección del bullying, ciberbullying y otras situaciones de riesgo, la creación de equipos mediadores en los centros o la gestión positiva de los conflictos. El regidor de Educación, Alberto Belda, destaca la necesidad de crear "una cultura de la mediación" en Alcoy; por lo tanto, al actual calendario de acciones, se tienen que sumar unos talleres de interculturalidad, destinados al alumnado y profesorado, y unas jornadas de buenas prácticas, para compartir experiencias en centros de Alcoy de la zona.