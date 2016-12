The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy frena la ruina de la ermita de San Cristóbal El Ayuntamiento inicia la reparación del edificio, afectado por filtraciones y humedades que ponen en riesgo su conservación viernes, 30 de diciembre de 2016 Ha comenzado la intervención de urgencia con la que el Ayuntamiento de Alcoy quiere evitar la ruina de la ermita de San Cristóbal. La obra, que se prolongará durante dos meses, cuesta 32.000 euros y se centra en corregir las filtraciones y humedades del interior del edificio y del muro exterior. La empresa a la que el Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado los trabajos es Afem Obras y Servicios, la que presentó la mejor oferta, según el Gobierno local. La obra responde a una inspección realizada por técnicos municipales, que detectaron problemas de filtraciones y humedades en el interior de la ermita del Preventorio y en en los muros exteriores. También advirtieron problemas en los muretes del perímetro. Los técnicos recomendaron rehabilitar el edificio para frenar su degradación. “Las obras ya están en marcha y muy pronto tendremos rehabilitado este espacio situado en un paraje muy querido y utilizado por muchos alcoyanos”, afirma el concejal de Obras, Jordi Martínez. La principal dificultad que presenta este proyecto es el acceso a la ermita.