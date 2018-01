The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI Alcoy genera en su campus el 10% de la actividad emprendedora del programa IDEAS El plan, que lleva desarrollándose desde 1992 en la UPV, ha propiciado el desarrollo de 160 acciones formativas de empleo jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/01/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2018) El programa IDEAS UPV ha logrado con la acción coordinada de profesores, técnicos y alumnos la constitución de 65 empresas en el campus de Alcoy de la UPV. En el programa Mil.leni número 13, que analiza la actualidad del campus de Alcoy de la UPV, profuncizamos en esta iniciativa cuyo origen se sitúa en 1992. Lucía Pérez Blanco, técnico del IDEAS UPV ha explicado que el campus de Alcoy se incorporó en 1999 al programa. En este tiempo se han constituido 600 empresas de las que 65 pertenecen al campus de Alcoy de la UPV. "Como indicador global está el desarrollo de 160 acciones formativas en este campus en 5 años", ha añadido. El Vicerrector de Empleo y Emprendimiento, José Millet, ha destacado la aportación de la zona de Alcoy al programa y el rendimiento de los emprendedores que se han acogido a él. "Lo que destaca es que estos emprendedores han realizado un buen plan de empresa con el que han sabido internacionalizar con éxito". Uno de los casos de éxito en la comarca es el de empresario Jaume Albors, que ha comparado la ayuda recibida del programa IDEAS con las condiciones que pueden colaborar a superar con éxito una prueba ciclista. "Es como ir con el viento a favor". IDEAS UPV desarrolla además actividad a través de concursos propios como el IdeaT UPV-Agora Emprenedor, ideaT-kids o Start UPV, como ha desarrollado en el programa el técnico Emili Calatayud.