Alcoy gestiona con Sanidad la apertura de las piscinas del Preventorio La fundación Mariola La Asunción presenta nueva documentación para abrir las instalaciones durante el mes de julio. viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy gestiona con la Conselleria de Sanidad la apertura de las piscinas del Preventorio. Las populares instalaciones, propiedad de la fundación Mariola La Asunción, permanecen cerradas por la falta de permisos sanitarios. El alcalde, Antonio Francés, ha explicado a RADIO ALCOY que el Ayuntamiento está colaborando con la fundación para que presente toda la documentación y las piscinas puedan abrir durante el mes de julio. El primer edil ha resaltado que las piscinas no se ajustaban al protocolo sanitario. No obstante, "hemos visto la posibilidad de solucionarlo". Francés confía en que las piscinas puedan abrir a mitad de julio, en un plazo de dos semanas. La no apertura de las piscinas en las primeras semanas de verano ha generado quejas de usuarios y también del grupo municipal de Compromís.