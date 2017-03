The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Alcoy ha destinado más de 1.500.000 euros a los procesos participativos El Ayuntamiento asegura que en los últimos tres años, además de financiar las propuestas más votadas, ha superado todos los años el presupuesto inicial ya que se han ejecutado otros proyectos miércoles, 29 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha destinado más de 1.500.000 euros a los procesos participativos, en este aspecto, el consistorio asegura que, además de financiar las propuestas más votadas, ha superado todos los años el presupuesto inicial ya que se han ejecutado otros proyectos. En 2017 hay 400.000 euros previstos para destinar a los presupuestos participativos. En 2014 el consistorio destinó 20.000 euros más de la cuantía inicial que era de 250.000. En 2015 la inversión superó la cantidad en 361.000 euros ya que había un presupuesto de 400.000 euros y el consistorio invirtió 761.000 con la ejecución del Plan de accesibilidad por 55.000 euros, 261.000 en el alcantarillado de Batoy y 45.000 en la calle Padre Poveda. En 2016 el consistorio superó en 102.900 euros el presupuesto inicial. El Ayuntamiento también partió de 400.000 euros a los que sumó más de 100.000 en inversiones realizadas en diversas calles de la ciudad, como por ejemplo en la calle General Prieto o Joan Fuster, y en la puesta en marcha de los surtidores de parques y jardines, además de 60.000 euros destinados al proyecto de la pasarela de Cervantes, que se ejecutará este año. María Baca, concejal de Democracia Participativa, explica que “los proyectos propuestos en los presupuestos participativos son útiles y reales y todos los años han superado el presupuesto, llegando en 3 años a más de 1.500.000 euros. Evaluar el coste de los proyectos es trabajo técnico y es variable en función de la evolución de muchas cosas. Lo más importante es cumplir el objetivo del proyecto e implicar a la ciudadanía en políticas sociales y de cultura participativa”. La edil destaca también que “cuanto más propuestas puedan llevarse a cabo, mejor”. Por otra parte, Baca, resalta la importancia que tiene para el Ayuntamiento la democracia participativa. “Todas las propuestas en positivo para ilusionar y mejorar la participación son bienvenidas pero también parece que hay que recordar a algunos que la participación no es propiedad política de nadie, es un proceso largo con muchas variables. Desde el Gobierno trabajamos convencidos de su utilidad y nuestros resultados están ahí en la calle, mejorando cada día la calidad de vida de los alcoyanos”, concluye la concejal.